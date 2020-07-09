馬桶溢水女兒機智拿「這杯子」撈水 母後續獎懲引網討論

小孩子的天真無邪，會直觀的應對事件當下，但也會因此鬧出許出笑話。有位女網友在網路上貼文分享，表示在早晨起床時發現廁所不斷有聲響傳出，才發現是馬桶堵住使裡面的水快溢出，而當下女兒竟拿漱口杯把水撈出，倒入排水孔，使原PO哭笑不得。

這名女網友於8日在「爆怨公社」上發文分享，表示自己正在就讀小學二年級的女兒因廁所馬桶堵住，眼看馬桶水就快溢出，為應急而拿了媽媽的漱口杯往馬桶裡撈水，並倒進排水孔裡。原PO看見女兒此舉，無奈說到「有點聰明但又有點尷尬，不知道該賞還是該罰」。

事後，原PO也補充對女兒的的獎懲方式，獎勵是因緊急處理的不錯，會給她50塊零用金買自己愛吃的；懲罰的部分，是會讓杯子當她的筆桶，「讓她永遠想起，凡做什麼事之前需要先問我」。

網友對這位小女兒天真的行徑，紛紛表示，「小朋友有思考能力很好，只是方法需要調整」、「杯子再買就好，懲罰我覺得不必要」、「真是機智」、「不賞不罰，應該教導她該如何正確處理」。

也有部分網友表示，這是一個很棒的教育機會，「我覺得他在幫忙，不用生氣啦！很聰明地會想辦法處理，是我會給他抱抱跟他說很棒，在教他正確的方式」、「我覺得可以跟小朋友說：『謝謝你幫媽媽的忙』，然後再跟他說為什麼不能用杯子去撈馬桶水，如果罰他，小朋友應該會難過，因為他覺得他自己在幫你，但是怎麼會被罵了」。