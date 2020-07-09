南橫最美秘境「栗松溫泉」施放煙火 引發網友撻伐

近期台灣不少「秘境」曝光後湧入大量遊客打卡拍照，許多民眾甚至無視禁令留下滿地垃圾、破壞當地環境，最近還有民眾在被譽為台灣最美野溪溫泉的「栗松溫泉」施放煙火，傻眼行徑讓網友全看傻眼。

位於台東被譽為南橫最美秘境的「栗松溫泉」被打卡曝光後，近期湧入大量遊客，不過昨（8）日一名網友在臉書社團「爆料公社」貼出一段影片，畫面中竟有人不顧當地生態環境影響，直接在栗松溫泉的岩壁中施放煙火，誇張行徑曝光引發網友撻伐。

影片曝光後，該文湧入許多網友氣憤留言表示，「白癡嗎？那邊是大自然」、「到底有什麼意義」、「果然台灣最美風景」、「教育失敗的例子，公民道德與環保意識，一直是台灣教育最不重視的一塊」、「垃圾百分百放在那不會丟」、「泡溫泉泡到腦袋進水了是不是」、「自私自利的人越來越多了」、「確實不該，自以為漂亮，但真的會嚇到野生動物」、「垃圾東西越來越多，可以別再分享什麼秘境了嗎？」

在一陣罵聲中沒想到竟有人出聲護航，「附近又沒有易燃物，水也是有流動的，所以怎麼了嗎？」對此有網友反駁，一個放鞭炮的舉動，造成的煙霧、噪音、強光，都會影響周圍的動物作息，甚至導致無法挽回的地步！也有民眾怒批「原住民保留地當你家後花園？」

栗松溫泉流過的山壁，留下硫黃的礦物質結晶，整片山壁有如碧玉翡翠。記者羅紹平／攝影