腳舉高高！火車上演2女交纏戲碼 網怒酸：水上芭蕾選手

搭乘大眾運輸工具時，可能會遇見小孩吵鬧、霸占座位等困擾情形，然而日前就有一名男網友在Dcard發文分享他遇到的超傻眼狀況，許多網友聽聞也紛紛直呼「真的太誇張了」！

男網友提到，當時他人在火車上，由於放暑假了，要回學校的人也不多，所以車上也沒什麼人，但剛好有2個女生坐在他隔壁座位，一開始看影片卻不戴耳機，吵吵鬧鬧，就令他不太能接受了。

男網友氣憤的說，他們當中的其中一人竟公然「把腳舉到天上去，再然後開始給我親親我我」，讓他難掩不滿情緒，直問網友「到底有誰可以忍受？」

男網友搭火車時，竟遇到2名乘客環抱交纏在一起，甚至還將腳高舉一靠在牆上。圖擷自 Dcard

他貼出當下拍到的證據，直呼「我好害怕，我覺得不舒服，嘔嘔嘔嘔嘔」，只見照片中，2人擁抱交纏在一起，其中一人不時把腳放在另一人腿上，甚至將長腿大喇喇依靠在牆上。

貼文一出，引起網友熱議，有網友也表示氣憤「好妨礙風化喔哈哈哈哈哈」、「真的是有夠誇張」、「看到那個腳踩在上面我就不行」、「幾歲還這樣」，還有網友酸「看來是水上芭蕾的選手」；另外，也有網友建議「簡訊到台鐵客服（0921-765125），會有人通知車長過來處理」、「火車上都有申訴專線，簡訊給他傳出去就對了，車長會馬上出現」。