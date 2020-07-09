訂單頻遭取消 外送員暖心舉動網友讚爆：世界有你真好

近年來外送產業蓬勃發展，只要隨手一滑便能下單就會有美食送到家門口。但也隨著訂購的人越來越多，被取消的訂單也日益漸增。對此，一位外送員於網路上分享他對於取消訂單後商品的處理方式，讓網友大讚「世界有你真好！！！」。

原ＰＯ在8日於爆怨公社發文表示，近日外送時遇到非常多被取消的訂單，讓他覺得這些遭棄單後的食物很浪費，想藉此契機幫助弱勢族群。他更說明，「由於您的棄單、取消單，給予更多街友、遊民的溫飽，更多街友、遊民的溫飽」，並表示自己不需要這些食物，所以希望給予需要的人，也提醒大家不要浪費食物。

一位外送員於網路上分享他對於取消訂單後商品的處理方式，讓網友大讚「世界有你真好！！！」。 ／圖截自爆怨公社

多數網友看到外送員暖心的行動，紛紛表示「謝謝你的愛心，工作加油」、「正確的決定，社會需要你的關懷，謝謝」、「棄單真的很靠北，謝謝你的愛」、「辛苦了，行善積德，願版主一生平安健康…」、「世界有你真好！！！」、「你真的帥」。

也有留言表示，訂外送前要考慮清楚再下單，以免造成店家與外送員的困擾，更可以避免食物浪費「訂了又棄單是啥概念…突然不餓了？！」、「最近棄單的客人真的變多了，電話死不接，不然就是一直改地址」、「至少不會浪費食物」。