無視警告攀越武嶺圍欄只為拍網美照 網怒：看不懂中文？

合歡山「武嶺」是台灣公路的最高點，由於景色優美成為熱門景點，許多人經過時都會特意停下腳步拍照留念，不過日前竟有民眾無視一旁告示，翻越圍欄站在山崖邊立了腳架要拍照，玩命行為讓網友全看傻眼並氣憤表示「摔下去下次就不會再犯了」。

7日一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一張位於武嶺拍攝的照片，畫面中可以看到四名男女無視一旁「危險！禁止攀爬」的告示，竟翻越圍欄站在山崖邊正在立腳架準備拍照，誇張行徑全被一旁民眾拍下並怒批「是看不懂告示牌的中文？」

照片一曝光立刻引起熱議，許多網友憤怒表示「這樣拍不好看，再往後退一些」、「高等教育下的文盲」、「摔下去家屬又要怪國家沒圍好，要求國賠」、「一定是沒有寫注音的關係，所以不能怪他們」、「看不慣你們這種自以為登上很辛苦，其實沒出什麼力又愛冒險不守規矩拍假掰照的人！」、「意外總是這樣發生的」、「不是文盲就是瞎子」。

日前端午連假許多到武嶺遊玩的民眾不顧安全，硬是翻越圍欄只為拍網美照，甚至還有攝影師帶著新人爬過圍欄，站在懸崖邊拍攝將新娘扛上肩膀的婚紗照，脫序行為引起軒然大波，對此太管處合歡山管理站表示，與共管單位東勢林管處討論後將把護欄高度從現行84公分加高到110公分，預計1個月後完工。