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哥房間推成「垃圾山」！她崩潰清理6小時 網驚：還敢睡真厲害
近日有女網友在臉書抱怨自己的哥哥衛生習慣差，房間宛如小型垃圾山，隔著螢幕都能聞到臭味，髒亂景象讓她忍受不了，於是請清潔公司到府處理，總共花費6小時才打掃乾淨，房間對比照在網上曝光，不少人看完直呼「好誇張，辛苦妳了！」
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出哥哥房間的照片，並感嘆「你們也有這種家人嗎」，只見房間推積許多垃圾袋，地板上全是吃完、喝完的便當盒和飲料罐，床單也骯髒發黃，這環境讓她看不下去，請來清潔公司和親友合力幫忙，耗時6小時才整理完畢。
原PO透露，這不是第一次發生，先前花錢請人處理，但沒多久又恢復原狀，而且哥哥身心健康無異樣，無言的是，「他出門都很乾淨，衣櫃會放芳香劑，衣服也會自己洗，只是懶不想整理」。
貼文一出，湧入大批網友留言回應，「太扯了，這能住人嗎？」、「看到這堆只想到會有蟑螂，無法接受」、「這如果是我家，我一定抓狂」、「好噁心，我可能直接把他趕出家門」、「看了我頭好痛」、「跟這種不愛乾淨的人生活簡直就是折磨」、「哥哥還躺在床上，真心佩服」。
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