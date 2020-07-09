家庭年收入300萬鄉民狂喊「普通」等級 真實答案揭曉

家庭年收入300萬算高嗎？這個數字，在台灣恐怕有絕大部分的家庭都無法達到，有網友看到PTT發文點出300萬只是「普通」等級而已，讓他相當傻眼，困惑的發文詢問鄉民。

網友表示「剛剛在在房板爬文，看到有人提到在台南，約四十歲，家庭年收入300萬，竟然被嫌說收入不夠高？這樣等於一個月收入25萬欸，很多醫生家庭都沒有那麼高......」鄉民的有錢程度讓網友看傻了眼，忍不住問「家庭年收入三百萬，在台灣真的算普通？」

此文一出，一票鄉民馬上留言表示「嗯，真的很普通阿」、「蠻普通的。雙薪等於一個150萬」、「很普通啊，你沒有嗎？可憐哪」、「那是房版阿」、「在科技業2人300萬真的還好而已」。

其他網友忍不住酸，「匿名有參考價值喔呵呵」、「PTT鄉民的年收入至少都500萬起跳」、「你不知道全台灣人都在竹科上班嗎」、「八卦每個人都年薪百萬啊」、「最搞笑的是推文當台灣人都是醫生還是科技新貴」。

但倘若以「個人薪資」來看，假設300萬為雙薪家庭，則一人年薪150萬，根據行政院主計處的「薪情平台」，年薪150萬超過90%的全體受雇人員，已達台灣的頂標等級，絕非鄉民口中的「普通」程度。