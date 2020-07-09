他嘆「一天餐費200元」辦不到 網曝2大妙招

面對薪水不高、物價又高的處境，許多上班族想從節省餐費開始下手，卻也不是一件容易的事。一位網友近日發文分享，表示想要將一天的餐費壓低到200元以下，但在中南部生活也只能勉強辦到，且午餐和晚餐都只能吃基本的便當，原PO直呼自己辦不到，不過許多網友紛紛留言分享自己的妙招，表示不吃早餐和不買飲料就能節省一筆費用。

原PO在「批踢踢八卦板」發文，表示「常聽到要省錢就要把一天的餐費控制在200元之內，但真的很難啦，北部幾乎不可能，中南部應該要慎選店家，預算分拆40、80、80元，早餐只能一個三明治跟紅茶，中餐、晚餐大概就一個基本款的便當，非常緊繃，我是辦不到啦」，因此他詢問大家是否有壓低餐費的方法。

對此，網友指出「不吃早餐、不買飲料」、「自己下廚」是最容易控制餐費的方式，「早餐不吃，中晚餐各一個便當」、「早午餐、晚餐就這樣有可能」、「飲料那些不用想，一杯差不多就等於一頓飯」、「自己開伙，200塊可以吃很好了，三餐都有牛肉蔬菜」、「不要喝飲料簡簡單單」、「只能儘量咖啡自己手沖，喝水喝茶，不喝外面的飲料」、「其實可以啊，早餐買超市一週份量，午晚餐可以充裕點」。

不過有部分網友也勸原PO不要將錢省在餐費上，「節流不如開源」、「建議你換個方向，不要想省餐錢，因為這代表你窮到連吃飽都都有問題」、「200有可能，但你吃得不爽，持續不了幾天啦」、「應該說沒錢的時候一天200還活得下去，但如果每天都限制只能花20，那就很痛苦了」。