壽司郎出現老鼠事件在日本掀熱議 網笑：迪士尼大遊行嗎？

日前有網友在知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」用餐時，目睹老鼠在輸送帶上奔跑，嚇壞許多民眾，此事件在日本知名論壇「5CH」上掀起熱議，對此有網友表示「迪士尼大遊行嗎」，也有人提到「迴轉壽司衛生不好本來就是常識嘛」。

昨（7）日壽司郎出現老鼠事件在日本知名論壇「5CH」上掀起討論，對此許多網友聯想到迪士尼的米老鼠表示，「啊不就迪士尼樂園嗎？」、「迪士尼大遊行嗎（笑）」、「是不是迪士尼的合作店家啊？」、「就想成是米老鼠在跑，或者是皮卡丘路過，你看這樣想就可愛多了」。

另外有網友提到「壽司食材嘛」、「不要挑食，通通給我吃下去」、「這是新鮮食材的保證啊！」、「不在盤子上的不是都免費嗎」、「少了湯姆貓的傑利鼠秀」、「的確，食材還沒處理好就拿出來亮相不太好啊」、「低薪雇用的握壽司老鼠逃出來了吧」、「壽司郎怎麼不說『這是我們的員工』不就沒事了」、「農場直送，新鮮！時價！」、「牠以為是跑步機嗎？」、「這盤老鼠也要100日幣嗎？」

也有網友表示「迴轉壽司衛生不好本來就是常識嘛」，對此日本調查公司J-TOWN.NET曾在2019年3月調查「是否會拿迴轉帶上的壽司」，其中有20%受訪者表示「絕對不會拿」、50.7%人「通常是直接下單，但也會拿迴轉帶上的壽司」、20.4%人則是「通常拿迴轉帶上的壽司，但也會直接下單」，許多民眾認為迴轉帶上壽司看起來放了很久，不新鮮也不衛生，因此不會想吃迴轉帶上的壽司。