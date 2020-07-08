孩遭女高中生丟球擊中臉部 母不捨嘆：欺負都該吞下？

孩子乖乖陪著媽媽一起擺攤，卻被女高中生用球砸頭。一位媽媽於網路上發文分享，在7日帶著女兒一起去擺攤以賺取微薄的收入，卻天來飛來一顆如籃球般大的軟球打中女兒正臉，事後在女高中生媽媽要求女兒道歉下，女高中生不但不道歉，更對被球砸中的孩子笑而不語。

原PO在8日於臉書社團《爆怨公社》發文表示，當時孩子乖乖地坐在攤內看卡通，卻突然被球砸中。原PO強調，即便踢球的高中生可能是不小心的，但事發後該女高中生被要求道歉時，卻只看著孩子傻笑不說話，最後僅是對方的媽媽敷衍幾句後，便繼續在旁邊玩踢球，讓她難過的表示「難道擺攤的小孩被欺負都要吞下嗎？」。

小孩當下雖無哭鬧，但原PO表示，若真的因此發生意外使眼睛受傷，應該怎麼處理？對此，她無奈地道，「攤沒賺什麼錢，看眼科傷科都不夠了。如果眼睛被砸，小孩說眼睛不舒服該怎麼辦呢？」原PO更強調，這次的意外不但沒有受到應有的道歉，更讓她覺得擺攤的小孩是不是都不值得被社會尊重。

多數網友認為，此事與擺攤的身份無關，而是必須捍衛自身與小孩的權益，「工作沒分什麼貴賤啊~用自己勞力換取的，要和對方說不要默不吭聲，對方只會覺得妳們好欺負而已」、「在我眼前砸到我小孩已經不是簡單道歉就可以輕易放過了」、「攔下來，問媽媽怎麼處理。若媽媽不處理就1：報警，求償醫藥費、孩童精神傷害費。2：讓你兒子砸回她女兒臉上一次。」