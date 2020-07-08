6歲獨子祭亡母大哭「吐一席話」 禮儀師難掩心酸落淚

一名男網友在臉書社團分享一段感人故事，他在殯葬禮儀行業工作時，遇過一隻蝴蝶停留法事現場久久不肯離去，事後死者的6歲小孩竟意外大哭，說出一席話惹哭在場所有人。

男網友在「靈異公社」PO文表示自己曾從事殯葬禮儀業，某年秋天，他與禮儀同仁法師抵達喪家，一同預備喪禮前置作業。直到喪禮活動開始，男網友叫了家人準備一下，才發現拿香的只有一位「6歲小孩子」，後來問了才知道小孩是媽媽的獨生子，拿香給小孩子的時候，小孩很乖、不吵也不鬧，就拿著香看著媽媽的遺照。

男網友回憶到，法事進行中途發生一件奇妙的事，男網友說他看見一隻手掌大的黑色蝴蝶就停在小孩肩膀上一動也不動，「我們心裡都知道，媽媽回來了，在看自己最愛的孩子」。法事上半場結束時，孩子天真的跑去問姑姑「媽媽去哪裡了，怎麼一直都沒有回來？我想媽媽了......」男網友當下聽到小孩的話，實在難掩心酸情緒；喪家親戚強忍著淚對孩子說「媽媽去遠方工作了，很久很久才會回來，你要加油，要乖乖的，媽媽會很開心的」。

男網友表示，自己曾在法事現場看過一隻黑色蝴蝶久久不離開。示意圖／ingimage

此時，一隻巴掌大的黑色蝴蝶飛進法事會場，停留在小孩肩膀上一動也不動，小孩說「這蝴蝶一直在這沒有飛走耶，他是來陪我的嗎？」一旁的姑姑回他「對阿...蝴蝶來陪你，沒事不要去碰牠喔」；正在午休的男網友心裡感到相當不捨，心裡不斷默念「不要捨不得，你越是放不下就會無法投胎，放下吧～孩子會平安長大的」。

突然間，現場傳來一陣孩子大哭的聲音，男網友驚醒跑了過去，小孩開口第一句話便是「媽媽來看我了，但媽媽笑笑的看我，一句話都沒說，我想抱媽媽，媽媽就離我好遠好遠......我想媽媽了」。

男網友在臉書社團PO文分享一段感人故事。圖擷自 臉書社團「靈異公社」

文末，男網友表示自己聽見小孩說出這樣的話，他也不爭氣得掉下眼淚，在場的人也幾乎都哭了，「我們都知道，生離死別誰都會經歷，但對於只有一個6歲的孩子，就要承受的事情，不管是誰，都會於心不忍」，他也感嘆雖然有時覺得家人很煩，但有沒有想過，拉拔我們長大的卻是父母，「不要真的失去了才要懂得珍惜」。

許多網友也深深被這段故事打動，有人留言表示「天哪！這顆洋蔥好大顆」、「眼淚一直掉...」、「謝謝你⋯提醒所有人愛要及時」、「孩子長大以後要孝順父母的機會都沒有了」、「希望媽媽守護孩子平安健康」。