居服員偷拿外婆健保卡預購三倍券 被發現還謊稱：會寄到家裡

領三倍券原該是件開心的事，但有位網友卻爆料，外婆因腦中風而請來居服員照料，沒想到居服員卻擅自去預購外婆的三倍券，且還留她自己的手機號碼，令人懷疑別有居心。

網友在「爆怨公社」表示，外婆因為腦中風而請了居服員照料，沒想到近日要替外婆預購三倍券時，才發現居服員已經拿著外婆的健保卡去預購了，且輸入的是她自己的手機號碼。

更令原PO生氣的是，事後外公要向她索取小白單時，「她居然騙我外公說三倍券政府會寄來」，令原PO氣得大罵，「是以為外公95歲不知道這資訊很好騙嗎？還是以為外婆腦中風無法表達自我意見就可以這麼隨便？偉大的社會局能不能好好教育一下居服員的行為？這種未徵得家屬同意擅自使用他人健保卡預購，又謊騙年長者真的要不得，三千振興券也要A真的很傻眼」。

其他網友看見發文也覺得居服員的行為非常誇張，「這可以告他侵占了」、「有這麼缺嗎？良心跑哪裡了」、「報警提告，這居服員手腳有點不乾淨」、「就是有這種老鼠屎」、「這一定要向原單位投訴，品性堪慮的居服員」、「本身也是照服員覺得失望，請不要丟照顧服務員的臉好嗎？一竿子打翻一船人」。