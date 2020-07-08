公車過站不停 他氣得報警：吿司機強制罪

相信許多人都有招手了但公車卻沒靠站，或是在公車上按了下車鈴司機卻過站不停的經驗。有位網友於PTT上發文分享自身經歷，表示在大一時因需轉車到鄉下，在到站前按了下車鈴，司機卻沒有停下來，氣得他馬上打110報「強制罪」。

原PO於PTT的Gossiping八卦板中貼文表示，因近日爆出有司機在婦人尚未上公車時，就把先上車的大兒子載走的新聞，使他想起某次於鄉下轉車時，明明就在按了下車鈴，也看到司機儀表板旁的下車燈有亮起，並刻意站到駕駛座旁的前門表示下一站要下車，但司機卻還是開過站。

對此公車司機過站不停的行為，原PO強調，鄉下公車站與站之間的距離非常遠，就連開車都需耗時八、九分鐘以上，當下的他向司機表示能不能在前面的紅路燈的路口讓他下車，但卻沒有得到司機的回應，使他氣得馬上打110報警。最後是警察攔下客運，並用警車將原PO載回家。

對於公車司機誇張的行徑，多數網友表示自己也有遇過相同的事，「我高中也遇到一樣的狀況，最後我走快半小時回家QQ」、「我也遇過，有的司機就是這樣欠罵，投訴是應該的」。

也有許多留言針對原PO直接報警的行為，表示非常驚訝，「你法律系的吧？通常不太會有人講強制罪」、「居然這樣就報警，我太善良了」、「小大一有這種反應力也是蠻厲害的」、「警察神效率」。