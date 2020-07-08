小吃店疑取笑7旬翁「不識字」 引眾怒狂刷1顆星評價

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」分享一段令人氣憤的用餐經驗，一名7旬老翁到南投一家小吃店用餐，因不識字而請店家幫忙點餐，沒想到竟被取笑，網友聽聞感到相當生氣，號召到該店家的google評論區給予1顆星負評。

根據網友在「爆料公社公開版」轉發貼文，內容提到一名年近70歲的阿伯日前到南投一家小吃店用餐，因為「他不識字」而要求店家幫忙填單點餐，沒想到竟反過來被店家語帶嘲諷的辱罵「笑死人了，什麼年代了還有不識字的喔」。

文中提到，阿伯聽到店家羞辱人的口氣後，也感到相當生氣，並回應「你可以不做我的生意沒關係，但是不可以這樣羞辱我」，事後雖然店家有道歉，但網友認為「對於阿伯心理傷害已造成，道歉還有什麼用」？

網友們相當氣憤，紛紛湧入該店家的google評論區狂刷1顆星洗版。圖擷自google map

此事引起網友撻伐，就有網友留言表示「沒水準的店家」、「不可取+1」、「這老闆太誇張」、「讀了書識了字卻不等做人道理」、「不認識字就不可以去吃飯嗎？太超過了」、「很多老人家都不認識字啊，那店家有什麼問題嗎？」。

氣憤不已的網友號召到Google評論1顆星洗版，然而也有網友表示此事被轉發到臉書公開社團後，卻未見店家對此說法，因此認為這僅是單方面說詞，希望店家出面說明。