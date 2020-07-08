夜市9串烤肉要價440元她嚇傻 眼尖網友揪出最貴項目

日前有位網友在新竹某夜市買了烤肉串，不料在結帳付錢時聽到9串竟然高達440元，讓她聽到都傻了，不過事後網友紛紛指出原po絕對是因為拿了「魷魚」，總價才會如此之高。

一名網友在「爆怨公社」發文提到，他和朋友兩人到新竹某夜市向攤販買了9串的烤肉串，包含培根、雞心、豆乾、香菇、四季豆、魷魚和雞肉串，沒想到卻在結帳時老闆報價總共440元，讓她當場傻住直言「傻眼的下酒菜，不會再去第二次了」。

不過貼文發出後，不少網友看了都說價格最貴的絕對是魷魚，總價440元其實並不貴，「魷魚記得是滿貴的」、「魷魚差不多就150了」、「貴可能貴在魷魚，現在魷魚超貴」，也網友說烤肉本身價格就高，「我第一次自己去買也是傻傻的，不知道烤肉很貴看別人的都拿幾隻而已，我慢慢一籃結帳時嚇了一跳」。

但有網友則認為太貴不值得去買，「寧願去台北燒肉店，一個人最抵消費599，吃到飽還比較划算」、「太扯了，這樣的量頂多1－2百而已」、「現在物價真的貴好多」、「會不會算錯了啊，這也太貴了」。