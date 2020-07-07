聽新聞
test
0:00 / 0:00
喝湯驚見「兩個眼睛」 半透明本體嚇死網友：比蟑螂還噁
吃飯時最怕「被加料」，有一名網友在「爆怨公社」表示，自己喝酸辣湯喝到一半發現「兩隻眼睛」直直盯著他看，撈起來一看竟是隻「壁虎」，讓該網友自嘲人生第一次感到「中樂透」。
網友在「爆怨公社」PO文表示，中午喝酸辣湯時喝到一半，「就看到湯裡有兩個『眼睛』。怎麼可能有眼睛！仔細撈起來看看，是壁虎、壁虎、牠是一隻壁虎，我的人生唯獨這次有中樂透的感覺」。
這碗「酸辣壁虎湯」令全場網友直呼「金價母湯（真的不行）」、「超噁」、「我快吐了，然後那整鍋都是與壁虎同煮的」。
也有許多網友幸災樂禍，「壁虎，傳說中的土龍」、「新口味，蜥蜴酸辣湯」、「加料不加價，賺到啦！」、「守宮，老闆佛心加中藥……快溜」、「哇，賺到，老闆沒加價說你買到隱藏版的」、「壁虎羹」、「國寶，娃娃魚，下粗本喔」，甚至還有網友直接PO出中醫醫典，證明壁虎真的是中藥材的一種。
還有網友分享自己「超悲劇」經歷安慰原PO，「沒關係啦，我喝過豆漿有壁虎、還跟壁虎親嘴了，吃肉燥飯有小強，吃紅豆粉粿冰棒咬到石頭牙齒碎掉，也吃過包著假睫毛的水餃，還有外面切小菜吃到豬的牙齒，沒事沒事我還是很健康」。
有網友吃到的異物更噁心，「飯糰，想說怎麼有一根這麼長的頭髮，一拉出來發現是手指大的小強；某地有名的麻辣臭豆腐，都吃到見底才看到整盤都蛆；碗糕一切開一隻完整的蜘蛛，大約5公分，幸好還沒吃。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言