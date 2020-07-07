洗衣球當果凍！阿伯誤食下肚 網友們同感：真的要小心

衣物清潔用品越來越多元，有洗衣粉、洗衣精、洗衣膠囊球，民眾可根據自身需求來去選擇。但有女網友表示，最近買了彩色洗衣球放家中，沒想到阿伯竟把它當成果凍拿去吃，雖然最後身體無恙，但也提醒大家千萬不要模仿，以免發生危險。

原PO在臉書社團「爆料公社」無奈發文，日前和親戚團購洗衣膠囊，外觀色彩繽紛像果凍，沒想到家中長輩卻誤食吃下肚，害她嚇出一身冷汗，從對話截圖中可見，阿伯女兒表示「因為發現洗衣球在桌上，我爸才說他拿去吃，總共拿了5顆出來，已吃了一顆」。

消息一出，大家紛紛詢問身體狀況，阿伯女兒表示「他好好的躺在客廳看電視，問他什麼都能回答，後來也沒有出現異樣」。原PO提到，廠商於官網寫道「為避免小孩誤食，在膠囊外膜添加食品級的苦味劑，如果不慎入口，請立即服用一杯牛奶並盡速就醫」，話雖如此，但大家千萬不要亂吃，以防身體出現問題。

貼文曝光後，網友們留言表示，「好扯，還好阿伯沒怎樣」、「我女兒有次拿這個問我可以吃嗎，害我嚇一跳」、「這真的很像糖果，不知道的人真的會吃」、「家中有長輩的要特別注意」、「我家小孩有次差點吃下去，要小心一點」。