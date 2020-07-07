外送員不想送到五樓嗆「下來單挑」 網一招讓他沒單好接

外送平台讓吃美食更便利！現代人無論是工作忙碌或是只想宅在家不出門，想吃美食時只要按按手機就可以快速送達，而許多人看準外送單量大、工時彈性，利用下班後的時間送外送賺外快，或是直接當起全職外送員。

不過，由於外送平台業者沒有統一規定外送方針，所以服務品質參差不齊，有網友在臉書社團「爆怨公社」抱怨，他在App上註明家住五樓，如果不能送上來就不要接單，結果當他的餐點送到時，外送員執意原PO下樓取餐，還嗆說「請問你有什麼不方便嗎？手腳殘缺？」、「賺你60多要爬5樓？」、「我放旁邊要拿就拿，不拿算了」，甚至還說「下來單挑」，讓原PO看傻眼。

對話截圖曝光後回應熱烈，大部分網友表示，通常不想要出門、不方便出門才會想叫外送，「這種態度還來跑外送，客戶都被趕跑了」、「為什麼一言不合就要單挑」、「打字的這些時間都可以來回了啦」；網友也提出對付外送員不上樓方法，「現金付款他就得上來了」、「直接客訴沒有第二選擇，讓他沒單好接」。

有外送員跳出來說話，「總覺得這是我們自己選擇的工作就要盡責！」而同樣是做送貨服務的瓦斯行也說「一桶40公斤上六樓也才30塊」，其他網友無法苟同的說「欸 ～我們做幼教的也很辛苦，能不能把你們的孩子教好再送來？？我也可以這樣說啊各行各業都很辛苦 但該做的還是要做好吧」。

不過態度不好的外送員還是佔少數，網友分享碰過好的外送員，本來說餐點放管理室就好，「到了樓下在那邊等我取餐完說謝謝才離開」、「我遇過背著小孩跑外送的媽媽，就算是5樓也照爬沒坑一聲」。