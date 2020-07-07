「國家級攝手」培訓照曝光 網笑：作品不便宜但一定有人買

日前國道公路警察局在臉書發文，PO出「國家級攝手培訓中」照片，認證持有「國家級專業證照」的國道攝影師。貼文一出，就有網友笑虧「技術如何不重要，作品沒參展也沒差，但他們每一張作品一定有人買」，笑翻廣大網友。

國道公路警察局PO文內容提到，「國家級攝手培訓中，攝你慢也攝你快，攝你占用內車道，攝你喜歡貼緊緊，人家是烤乳鴿，我們是烤斑馬，一整個曬到發暈，國家級專業證照，沒有違規沒有傷害」。其中，貼出的照片還有一大亮點，便是國道警察手持價值40萬的「雷射測速槍」，透過發出雷射光再反射接收後，2、3秒時間便能測量行車速度，為避免爭議還附加錄影功能。

對此，有網友笑稱這根本是「大支的額溫槍」，還有網友直呼「作品貴森森」、「技術如何不重要，作品沒參展也沒差，但他們的每一張作品一定有人買，而且還能幫助國庫繁榮，我也榮幸被捕捉過，幸好，僅僅一次」、「每張照片都不便宜，要拍漂亮點哦，哈……」。

近來連日高溫，也有網友留言感謝這些「攝手們」，表示「炎熱夏天多喝水（辛苦了值勤人員）」、「這麼炎熱的天氣還要在外面曬太陽，真是辛苦了 ！！」、「辛苦了～各位國道警察，上次連假在桃園機場聯絡道看到你們帶（抓）在出口搖擺不定的轎車，真的非常感謝你們，同時也保護了所有用路人的安全」。