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男友新訓只帶五百元怕被扣分 網神回：人到最重要
當兵前要做好哪些準備、帶什麼物品是新兵最煩惱的事情。近日有女網友在臉書分享男友入伍的糗事，她表示男友出發成功嶺前有問他東西準備好了嗎？男友只回「通知單上都有寫，裝一裝就好了」，她上網查才發現很多東西男友都沒帶，她詢問網友「有沒有人跟他一樣天兵，這樣應該會扣分扣到死吧」，網友回「當兵最重要的，就是帶腦跟帶雙眼，要長腦要長眼」、「只要帶錢就好」。
原Po在「爆怨公社」上發文，她表示當時男友在搭車去成功嶺的路上，男友跟她說需要帶的東西通知單上都有寫，原Po上網查才發現男友漏帶很多東西，「而且他身上才帶五百塊，然後說你怎麼今天才貼給我」，她無奈的說「到底是我當兵還他當兵阿！而且我還有問欸，我只想問問，有沒有人跟他一樣天兵，幾乎什麼都沒帶的？這樣應該會扣分扣到死吧！」。
網友看了認為帶腦最重要「帶大腦就好，選我正解。很多沒帶腦的天兵會特別照顧」、「去就對了，當兵沒有什麼好擔心的，如果只是兵乖乖聽話就好了」、「打勤，不打懶，專打不長眼」、「當兵最重要的，就是帶腦跟帶雙眼，要長腦要長眼」。
也有人覺得帶錢就好了，「錢帶超過五百也沒用，萬一被偷麻煩，反正基本上都用不到多帶多累著，等分發單位就會想哭死，當初幹嘛帶這麼多」、「我弟那個時候說零錢帶多一點就好」、「要帶硬幣，這樣買飲料才能比同梯快」、「其實什麼都不要帶，帶錢就好了，第一天會帶去營站買」、「就算完全沒帶錢，一樣可以先借」、「人到最重要」。
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