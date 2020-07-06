快訊

排除人為和機械因素！ 海軍：2官兵因吸入性嗆傷殉職

投保中心出手！ 今對大同董事長林郭文艷提解任訴訟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他點20塊麥克雞塊少一味 崩潰直說：人生跌到谷底

聯合新聞網 / 綜合報導
網友點麥克雞塊發現少一味，崩潰大喊人生跌到谷底。 圖擷自facebook
網友點麥克雞塊發現少一味，崩潰大喊人生跌到谷底。 圖擷自facebook

有時候就差這一味！享用美食每個人都有喜歡的搭配，像是吃粽子一定要甜辣醬、吃芭樂要加梅粉，那吃麥克雞塊你會想到什麼呢？近日有網友在「爆怨公社」上發文，他表示自己到得來速買了20塊麥克雞塊，但是少一味導致雞塊「沒有靈魂、沒有生命、沒有精華」，網友看了有人認同，也有人覺得原Po的抱怨太幽默。

原Po在「爆怨公社」上發文，他以「居然沒有給我糖醋醬」開頭，並表示20塊麥克雞塊如果沒有糖醋醬，就是「沒有靈魂，沒有生命，沒有精華...怨啊.....人生瞬間掉到谷底了，整個憂鬱症牙（發作）起來了」，他也強調每次去得來速都因為糖醋醬而緊張，「我該開記者會蒙面哭訴嗎？」。

網友看了表示「精華都沒了，完全沒意義了」、「沒糖醋醬我也會崩潰」、「加39元買雞塊都是為了讓薯條有糖醋醬沾」、「你的抱怨也太幽默」、「你可以少一個雞塊，但不能少一盒糖醋醬」、「太慘了啦，這麼多的雞塊沒糖醋醬難以想像啊」、「剛剛有個po文說叫ubereats麥當勞，菜單不小心只選了塑膠袋，照樣送的悲慘事件，感覺你的好很多惹...」。

也有人建議原Po「打電話叫麥當勞外送」、「椒鹽或是加一點檸檬汁胡椒不錯」、「建議拿到餐點先檢查一下， 我以前曾經炸雞買完回到家發現是辣的，打電話過去，他們又補送過來」、「一包番茄醬在加一包砂糖下去攪拌，我覺得比糖醋醬還好吃」、「打電話去叫他們送過來就好，他們會送的。」。

爆怨公社 麥當勞

延伸閱讀

沒人拿的迴轉壽司都去哪？網揭密「成本低不怕丟」

台南貴為直轄市卻發展不起來？網打臉：優勢跟雙北不同

他手殘誤按麥當勞外送 付27元買史上最貴塑膠袋

他問變頻冷氣不用關嗎？ 網友曝一做法最耗電

相關新聞

他點20塊麥克雞塊少一味 崩潰直說：人生跌到谷底

有時候就差這一味！享用美食每個人都有喜歡的搭配，像是吃粽子一定要甜辣醬、吃芭樂要加梅粉，那吃麥克雞塊你會想到什麼呢？近日有網友在「爆怨公社」上發文，他表示自己到得來速買了20塊麥克雞塊，但是少一味導致雞塊「沒有靈魂、沒有生命、沒有精華」，網友看了有人認同，也有人覺得原Po的抱怨太幽默。

年輕人不愛看中醫？ 網曝「皮膚科很有用」

西醫在台相當普及，多數人感冒時，會選擇向西醫診所求診，不過近日有許多中醫診所都標榜「感冒也可看中醫」，有網友表示，中醫診所內多是老人，詢問「為何年輕人不看中醫？」對此，有網友表示，「年輕人相信中醫，只是看西醫比較快」，也有人說「皮膚有狀況看中醫很有用」。

女同事頭髮臭翻！一問才知「五天洗一次」還自稱：頭髮沒味道

夏天氣溫高，出門一趟就會滿身大汗，長頭髮的女生更是會熱到不行，若沒有天天洗頭，可能就會有汗味飄出。有網友抱怨，女同事的頭髮味道很重，他只能婉轉詢問她「多久洗頭一次？」女同事竟回答「我頭髮沒什麼味道，通常5天去髮廊洗一次」。

撿到紙鈔驚見一段留言 網拋自尊「想認主人當乾爸」

路上撿到錢必須拾金不昧，並交給警察或相關單位。有網友近日撿到一張千元紙鈔，仔細一看上面寫了一段話，讓撿到錢的網友直呼「我想認這1000元的主人當乾爸爸」。

捷運文湖線被指拖累台北進步 網友反駁曝實情

台北捷運帶給不少學生與上班族通勤的方便，但就有當地人認為捷運文湖線的設計不良，甚至被指是拖累台北進步的絆腳石，此文發出後也引發網友討論，雖部分人認同文湖線的缺點，但也有人指文湖線是帶動內湖的關鍵。

他問變頻冷氣不用關嗎？ 網友曝一做法最耗電

近日天氣炎熱，體感溫度時常高達40度，回到家開冷氣就是數小時以上，不過也讓人擔心電費爆表，近期有人在「批踢踢實業坊」上發文，他表示現在天氣實在太熱了，以前舊式冷氣都不敢吹太久，他詢問換了變頻冷氣真的可以不用關嗎？網友看了也回應「我從安裝完冷氣就沒關過了」、「開開關關最耗電」。

他手殘誤按麥當勞外送 付27元買史上最貴塑膠袋

外送服務讓民眾不需出門就能享受到美味餐點，不過卻有一名網友在下單時沒仔細看訂單項目就按下了外送確認鍵，最後是在外送員將餐點送達時才發現自己竟然什麼餐都沒選，而是花了27元外送一個大塑膠袋，讓他當場超傻眼。

台南貴為直轄市卻發展不起來？網打臉：優勢跟雙北不同

台灣目前有6個直轄市，分別為台北、新北、桃園、台中、台南、高雄，每個地方都有其特色與文化，不過有網友認為，台南跟其它直轄市相比遜色不少，因此好奇提問「為什麼台南發展不起來」，問題曝光後，眾人反駁「喜歡保有古樸味道的台南」。

沒人拿的迴轉壽司都去哪？網揭密「成本低不怕丟」

日式料理深受國人喜愛，壽司更是常見的美食之一，有不少日本迴轉壽司品牌來台展店，但有網友好奇，轉盤上的壽司如果沒人拿取，最後都是怎麼處理呢？貼文曝光後，釣出內行人留言回應。

市場擺攤能賺大錢？ 內行人曝真相：已在天母買3棟

俗話說「三百六十行，行行出狀元」，不論哪個行業都有其重要性，只要努力都有可能賺大錢，對此有網友好奇提問「市場擺攤大概都賺到幾棟房子」，貼文立刻掀起熱議，其中有人直言「我阿嬤已在天母買3棟」。

台中一中商圈超鄉下？網曝「20年前」驚人房價

說到台中，大家可能會聯想到太陽餅、慶記、金錢豹，當然還有許多知名商圈像是一中街、逢甲夜市，是許多人購物的好所在。不過近日有網友認為一中商圈很鄉下，特地發文詢問大家的看法，引發熱烈討論。

台灣人考駕照超簡單？網紅曝台法差異：光學費就差好幾倍！

現代馬路上三寶眾多，大家常常酸說台灣的駕照都是用雞腿換來的，而實際上真的是如此嗎？近日有一位來自法國的YouTuber就用親身經歷告訴各位：是的沒錯！

熱門新聞

打開泡麵見「圖文相符」 誇張蝦仁數量讓網友笑：好蝦喔！

他問變頻冷氣不用關嗎？ 網友曝一做法最耗電

他手殘誤按麥當勞外送 付27元買史上最貴塑膠袋

捷運文湖線被指拖累台北進步 網友反駁曝實情

夏天煮水餃流滿身汗 他分享「一鍵不用顧」獨門妙招

口罩色超有梗！怡農綠、國昌黃全都有 韓粉敲碗「國瑜藍」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。