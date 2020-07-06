他點20塊麥克雞塊少一味 崩潰直說：人生跌到谷底

有時候就差這一味！享用美食每個人都有喜歡的搭配，像是吃粽子一定要甜辣醬、吃芭樂要加梅粉，那吃麥克雞塊你會想到什麼呢？近日有網友在「爆怨公社」上發文，他表示自己到得來速買了20塊麥克雞塊，但是少一味導致雞塊「沒有靈魂、沒有生命、沒有精華」，網友看了有人認同，也有人覺得原Po的抱怨太幽默。

原Po在「爆怨公社」上發文，他以「居然沒有給我糖醋醬」開頭，並表示20塊麥克雞塊如果沒有糖醋醬，就是「沒有靈魂，沒有生命，沒有精華...怨啊.....人生瞬間掉到谷底了，整個憂鬱症牙（發作）起來了」，他也強調每次去得來速都因為糖醋醬而緊張，「我該開記者會蒙面哭訴嗎？」。

網友看了表示「精華都沒了，完全沒意義了」、「沒糖醋醬我也會崩潰」、「加39元買雞塊都是為了讓薯條有糖醋醬沾」、「你的抱怨也太幽默」、「你可以少一個雞塊，但不能少一盒糖醋醬」、「太慘了啦，這麼多的雞塊沒糖醋醬難以想像啊」、「剛剛有個po文說叫ubereats麥當勞，菜單不小心只選了塑膠袋，照樣送的悲慘事件，感覺你的好很多惹...」。

也有人建議原Po「打電話叫麥當勞外送」、「椒鹽或是加一點檸檬汁胡椒不錯」、「建議拿到餐點先檢查一下， 我以前曾經炸雞買完回到家發現是辣的，打電話過去，他們又補送過來」、「一包番茄醬在加一包砂糖下去攪拌，我覺得比糖醋醬還好吃」、「打電話去叫他們送過來就好，他們會送的。」。