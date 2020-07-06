女同事頭髮臭翻！一問才知「五天洗一次」還自稱：頭髮沒味道

夏天氣溫高，出門一趟就會滿身大汗，長頭髮的女生更是會熱到不行，若沒有天天洗頭，可能就會有汗味飄出。有網友抱怨，女同事的頭髮味道很重，他只能婉轉詢問她「多久洗頭一次？」女同事竟回答「我頭髮沒什麼味道，通常5天去髮廊洗一次」。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，新來的女同事味道很重，因為不好意思直接跟她說，只好委婉的問她「妳們女生頭髮多久洗一次？」女同事正經地回答「像我頭髮沒什麼味道，通常五天去髮廊洗一次啊」。

該網友崩潰表示，「是誰給妳的自信，說妳頭髮沒味道啊？我走過妳身邊都要憋住呼吸，深怕那個屍臭味飄進我的鼻孔裡，而且整個頭都是油，我真的快吐了」。他也詢問社團內女網友到底都多久洗一次頭。

其他網友則留言「每天洗頭耶！雖然頭髮是香的，但頭皮會有味道啊！」、「夏天頭髮五天是要熏死誰呀，我都嘛每天洗，洗頭會讓人神清氣爽」、「習慣天天洗，一天不洗就覺得頭很沉重」、「感覺她的枕頭狠黃」、「每天洗...不分季節」。

還有網友說「我超有感，在市場賣飾品多年，有時遇到客人不會用髮飾，都必須下去教學，但是大多數的阿嬤阿姨頭髮都是香的，反而有的年輕一點的，頭髮臭的像流浪漢一樣」。