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撿到紙鈔驚見一段留言 網拋自尊「想認主人當乾爸」
路上撿到錢必須拾金不昧，並交給警察或相關單位。有網友近日撿到一張千元紙鈔，仔細一看上面寫了一段話，讓撿到錢的網友直呼「我想認這1000元的主人當乾爸爸」。
有網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張千元紙鈔的照片，他表示這張紙鈔是他撿到的，不過紙鈔上竟寫著「這 1000 塊是我故意扔的，別問我為什麼，有錢就是任性」。該網友直呼，「我不想要這 1000 塊，我只想要認 1000 塊的主人當乾爸爸」。
其他網友則留言笑稱「可惡，乾爹怎麼沒有留電話」、「真是任性，我可以接受他對我多一點的任性」、「我在等失主出現，然後認他當乾爸爸」、「有種丟一本，讓我看看你的任性」、「我不信，帶我一起去認識乾爹」。不過也有人建議他，不要檢來路不明的錢，避免招惹厄運。
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