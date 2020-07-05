台南貴為直轄市卻發展不起來？網打臉：優勢跟雙北不同

台灣目前有6個直轄市，分別為台北、新北、桃園、台中、台南、高雄，每個地方都有其特色與文化，不過有網友認為，台南跟其它直轄市相比遜色不少，因此好奇提問「為什麼台南發展不起來」，問題曝光後，眾人反駁「喜歡保有古樸味道的台南」。

原PO在PTT發文表示，台南住了幾十年，覺得這裡都沒什麼改變，每次到高雄、台北都覺得好先進，而且交通網路方便，「台南不是六都之一嗎？為什麼台南都發展不起來？」

貼文一出，不少網友留言回應，「台南這樣也很好，為什麼一定要發展成大都市？」、「我高雄人還比較喜歡台南耶」、「如果你想要的發展是像雙北完全現代都市感，我想你可以搬離台南了，台南的優勢不在此」、「台南有南科，這樣算沒發展？」、「沒住過台南不懂台南的好」、「每次去台南都覺得有進步」。

但也有人提不同看法，「沒捷運、沒建設，當然發展不起來」、「台南要我住我還不要，路窄車多又不守規矩，市區道路規劃真的太亂」、「你說出我的心聲了！台南真的很需要被改造」、「台南的城市規劃和交通真的差」、「台南只有觀光強，其它都有待改善」。