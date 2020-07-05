沒人拿的迴轉壽司都去哪？網揭密「成本低不怕丟」

日式料理深受國人喜愛，壽司更是常見的美食之一，有不少日本迴轉壽司品牌來台展店，但有網友好奇，轉盤上的壽司如果沒人拿取，最後都是怎麼處理呢？貼文曝光後，釣出內行人留言回應。

原PO在PTT發文提到，去迴轉壽司店一定看過有些口味永遠沒人拿，就像「邊緣壽司」一樣，想吃的反而要很久才會出現在轉盤上，雖然壽司和熟食相比可以放比較久，但如果一直沒人拿也容易壞掉，這讓他好奇「它們最後的下場是什麼？有人知道嗎？」

對此，網友留言表示，「師傅和員工自己吃？」、「沒看過員工淘汰轉太久的」、「鮭魚轉太久拿去煮味噌湯」、「做成外帶餐盒吧！」、「會有人幫吃不用擔心」。

另外有專業網友跳出來解答，「轉幾圈沒人拿就扔掉，就像速食店一樣」、「淘汰啊！成本根本沒多少所以不怕丟」、「萬一顧客吃出事情，成本可不是丟盤壽司就能解決」、「開迴轉壽司的早就把這些成本都考慮進去，沒考慮到的還開什麼店」、「成本10元賣你30，沒在怕丟掉的」、「麥當勞也是先預做常點的，時間超過就丟掉」。