市場擺攤能賺大錢？ 內行人曝真相：已在天母買3棟

俗話說「三百六十行，行行出狀元」，不論哪個行業都有其重要性，只要努力都有可能賺大錢，對此有網友好奇提問「市場擺攤大概都賺到幾棟房子」，貼文立刻掀起熱議，其中有人直言「我阿嬤已在天母買3棟」。

原PO在PTT發文表示，最近看到市場賣菜的可以一年發幾千萬獎金，讓領固定薪水的他不禁悲從中來，「請問各位鄉民在菜市場擺攤幾年可以買房？整個農產品市場中，賺最大的是賣魚肉果菜的嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「看規模，有些阿公阿嬤傳下來的都超有錢」、「很多原料批發會順便賣擺攤零售，之前有個做肉羹的上新聞，好像台北一半以上的麵攤都向他進貨，這樣能不有錢？」、「開超過20年，傳承一兩代那種一定有錢，因為都有基本的固定客源」、「我朋友家裡是賣菜，經濟狀況滿不錯」、「不要小看市場擺攤的，很多都是開名車」。

但也有人認為，早期市場擺攤真的好賺，現在受到連鎖超市、生鮮電商影響，收入不比以前，「大盤商通常只會有少數幾個，而且目前的大盤商也會因為中、小盤商的生意受影響，以目前狀況不太容易跟以前一樣可以賺這麼多」、「因時制宜改變銷售方式，傳統市場多少還是會被影響到」、「二十幾年前大概半年可以買一間房，現在真的不好說」。