他震驚電扇要價5千多元 內行網友曝：一用40年

炎炎夏日，許多民眾為了省錢可能會減少開冷氣，選擇吹電風扇，不過一台要價5千多元的電風扇不是所有消費者都能接受。近期有網友在臉書社團發文，表示自己看到一台電風扇要價5千多元，昂貴的價格令他訝異，不過貼文一出後，許多網友都表示自己用過這台電風扇，有人甚至直呼這台電扇可以用40年。

原PO在「爆廢公社公開版」發文，表示「這是什麼電風扇，有夠貴桑桑」，只見圖片中是一台綠色大同14吋DC變頻元祖桌扇，售價5490元，不過貼文一出後，立刻引起眾多網友討論，許多人紛紛留言表示「貴在變頻吧」、「整台都是鐵的，沒有塑膠。保證用超過20年」、「以前的電器產品，比較耐用，現在流行懷舊風」、「去賣場有看到，瞄到價錢後就默默飄走」、「可以傳給孫子的風扇」、「我記得開關是滑軌的，不像現在用按的」。

其中有不少網友也想起童年使用這台電扇的經歷，表示「這號稱是電扇界的勞斯萊斯名牌界的LV耐用又超涼的 我爺40多年前買到現在還在用」、「我打有記憶以來奶奶房間就是用這台在吹，到現在還在用，那台至少超過35年了」、「以前阿嬤房間也有一台很重，然後空洞很大，葉片是金屬的，吹起來超級涼，但都超怕手被削斷」。