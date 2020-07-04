80歲奶奶房間開冷氣越吹越熱 鄰居一看傻眼：室外機裝客廳

夏日炎炎，天氣逐漸變熱，不少人會在家開冷氣來吹，不過中國這名80多歲的奶奶幾年前在當地買了一台冷氣安裝在房間內，但每次一開後卻越吹越熱，只能再買一台電風扇，直到鄰居近期到奶奶家才發現原來這台冷氣機的室外機一直裝在客廳，難怪越吹越熱。

根據「梨視頻」報導，中國雲南巧家有一位80多歲的老奶奶，幾年前在當地店裡買了一台冷氣機安裝在房間內，但奇怪的是每次打開冷氣機都越吹越熱，且噪音相當大聲，老奶奶只好再買一台電風扇裝在房內，直到有鄰居近期到老奶奶家，才發現這台冷氣機的室內機安裝在房間，但室外機卻安裝在客廳，導致冷風製造的同時，熱風也在客廳吹出，自然會變得越來越熱。

不巧的是老奶奶原本購買冷氣機的那家店已經關門停業，鄰居只好叫熟悉的快遞人員幫忙將室外機移去屋外，這位快遞人員表示「上去以後我就傻眼了，看到上面是一個空調外機，下面一個電風扇，在客廳裡面的，之前安裝人員是這樣的，跟她說這個東西掛在裡面，冷天的時候那個風吹出來是熱的，就沒這麼冷」。

不過這位快遞人員表示覺得老奶奶一個人生活不易，後來就決定將安裝費全免，他說「我們作為年輕人能幫助一點是一點」。