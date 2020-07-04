機車倒著停方便嗎？ 機車族曝2優點：快速又好認

機車族每次停車時若遇到要移車的狀況都很頭痛，更不用說要將機車牽出來了。有網友近期發文提問，他說路上機車格內的車幾乎都是尾巴朝馬路，正地停進去，不懂倒著停的優點在哪，對此許多網友紛紛表示倒著停有兩大優點，既快速又好認車。

原PO在「批踢踢八卦板」發文，他說「在路旁的機車停車格，99%都是車頭朝向人行道、車尾（車牌）朝向馬路，但總會有一兩台是倒過來停，車尾朝人行道、車頭朝馬路，跟停車倒車入庫一樣，會這樣停的都什麼人」。

對此網友表示這樣不但可以快速牽車，又可以認出自己的車子，「後照鏡不會卡到」、「路面通常向外低傾，所以重機如車頭朝外，要離開時不容易，但如果車頭朝路中間，離開時靠本身動力就可以輕鬆克服路面傾斜度」、「這樣才正確且安全」、「車多的時候我也會這樣停，到時要牽車一眼就能找到自己的車」、「更容易查看車道上的行進中車輛」。

不過有網友也擔心這樣是否會被開罰單，「記得這樣好像會被開罰單」、「未依順向停車，違規可以檢舉唷」、「違規仔會怕」，不過事實上雙北均無機車須按「順行方向」停車的規定，根據「新北市政府處理機器腳踏車停放及停車位設置要點」「 臺北市機器腳踏車及慢車停放規定」，對於機車停於停車格內，並未規定車頭應向內或向外，僅有規定停於騎樓內時，後輪應與建築物標齊。