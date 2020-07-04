快訊

A330落地驚魂 張國煒：未搞清楚狀況前應禁飛松機

川普長子小唐納女友確診！行程喊卡 但小唐納沒事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車倒著停方便嗎？ 機車族曝2優點：快速又好認

聯合新聞網 / 綜合報導
許多機車都是順向停入，不過其實雙北對停在停車格內的機車，並未規定車頭應向內或向外。記者張裕珍／攝影
許多機車都是順向停入，不過其實雙北對停在停車格內的機車，並未規定車頭應向內或向外。記者張裕珍／攝影

機車族每次停車時若遇到要移車的狀況都很頭痛，更不用說要將機車牽出來了。有網友近期發文提問，他說路上機車格內的車幾乎都是尾巴朝馬路，正地停進去，不懂倒著停的優點在哪，對此許多網友紛紛表示倒著停有兩大優點，既快速又好認車。

原PO在「批踢踢八卦板」發文，他說「在路旁的機車停車格，99%都是車頭朝向人行道、車尾（車牌）朝向馬路，但總會有一兩台是倒過來停，車尾朝人行道、車頭朝馬路，跟停車倒車入庫一樣，會這樣停的都什麼人」。

對此網友表示這樣不但可以快速牽車，又可以認出自己的車子，「後照鏡不會卡到」、「路面通常向外低傾，所以重機如車頭朝外，要離開時不容易，但如果車頭朝路中間，離開時靠本身動力就可以輕鬆克服路面傾斜度」、「這樣才正確且安全」、「車多的時候我也會這樣停，到時要牽車一眼就能找到自己的車」、「更容易查看車道上的行進中車輛」。

不過有網友也擔心這樣是否會被開罰單，「記得這樣好像會被開罰單」、「未依順向停車，違規可以檢舉唷」、「違規仔會怕」，不過事實上雙北均無機車須按「順行方向」停車的規定，根據「新北市政府處理機器腳踏車停放及停車位設置要點」「 臺北市機器腳踏車及慢車停放規定」，對於機車停於停車格內，並未規定車頭應向內或向外，僅有規定停於騎樓內時，後輪應與建築物標齊。

機車族 車道 罰單

延伸閱讀

家樂福開賣「生吐司」每店10條 成分表曝光網友大推：很可以！

影／休館也要表演！日海獺「花式高速轉圈圈」炫技 網看暈：滾筒洗衣機？

曝朋友「馬祖跑外送」半個月賺七萬多 朱學恒：考慮換工作

日本人不買單安倍口罩 陸網轉賣「666人民幣」建議收藏

相關新聞

機車倒著停方便嗎？ 機車族曝2優點：快速又好認

機車族每次停車時若遇到要移車的狀況都很頭痛，更不用說要將機車牽出來了。有網友近期發文提問，他說路上機車格內的車幾乎都是尾巴朝馬路，正地停進去，不懂倒著停的優點在哪，對此許多網友紛紛表示倒著停有兩大優點，既快速又好認車。

洗頭99元！女子進店後「價格直跳2倍」離職員工曝內幕

有許多人可能因為不方便，或者是為了省時間，選擇花錢到外面洗頭，但是價位卻是落差很大。有一名網友表示自己到了一家美髮院，招牌寫著一到五洗髮99元，結果進去後才被告知那個價格是小孩的，讓她覺得有被騙的感覺，也不少網友表示也被騙過。

地板驚見血跡！靠近看竟目睹「小命案現場」 她嚇壞哀號

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」崩潰發文，下午跟往常一樣打著電腦，沒想到卻突然驚見地板出現長長血痕，往裡頭走竟目擊了「命案現場」，而且屍體是隻小老鼠，嚇得她放聲尖叫喊「我真的不行」。

女性友人為尋愛拋友棄子 網嘆：小孩真無辜

相信孩子都是每個父母的心頭肉，且希望都能把最好的東西都留給孩子。但於3日凌晨，有位網友在爆料公社發文表示，「我朋友不見了，把她的小孩丟在我家」。後來也向警察局通報，警察卻表示，若小孩沒疾病，也無法通報社會局。使原PO感到非常無助。

超商買飲料！回來見廚餘桶被偷 紙箱多「異物」他氣炸

日前有網友在街頭等垃圾車開來，途中口渴跑去旁邊的超商買飲料，沒想到回來卻驚見放置廚餘的保溫鍋被偷走，更扯的是，對方竟將裡頭廚餘倒進紙類回收箱，誇張行徑讓人看傻眼。

去了超失望的景點？ 超多網友點名它：到了還不知道在哪

台灣有許多熱門旅遊景點，網路上的照片都拍得超級美，實際到現場後才發現，原來美的只有那一個角度，小小一個走10分鐘就玩完了，讓人非常失望。就有網友將此事拿到PTT討論，詢問網友認為哪些景點「去了才發現被騙？」

不滿買荔枝比別人貴 她回水果攤理論卻被老闆娘用這招碰釘子

台灣水果豐富又遠近馳名，讓許多民眾讚不絕口，但卻常常因為價格糾紛而鬧上新聞版面，一名女網友在臉書抱怨昨（2）日去市場買荔枝，問好價錢後也付了錢，一小時後逛回這處水果攤時，卻聽到老闆娘叫賣的價錢變便宜了，她上前質問，沒想到對方竟然使出絕招，讓女網友超傻眼，只好摸摸鼻子走人。

帶鸚鵡去咖啡廳放任在桌上便溺 網友一看全氣炸

現在有不少寵物友善餐廳，讓民眾不怕帶了寵物就沒地方去，不過既然是餐廳，還是要多注重衛生，也尊重其他客人。有位網友PO出一張照片，從中可見有位民眾坐連鎖咖啡廳喝咖啡，卻將兩隻無牽繩的鸚鵡直接放在桌上，桌上還有不少排泄物，讓網友直呼「超扯」。

好心載行動不便老翁！ 一聽他「職業」老人家竟秒要求下車

近日有網友無奈表示，自己在公車站遇到行動不便的老人家，經過詢問得知他要到公司附近的醫院看診，便好心載長輩一程，過程中兩人相談甚歡，沒想到在對方得知他在「禮儀公司」工作後，氣氛瞬間降到冰點，最後老人家下車跑去搭公車，讓他整個相當錯愕。

禁寵物餐廳客人硬說「牠是小孩」 網友氣炸：請出示身分證

寵物飼養越來越盛行，尤其現在少子化的情況下，很多人把毛小孩當真正的小孩寵愛，吃的穿的用的東西一點都不馬虎，不少人嘆，自己在家中的地位還不如毛小孩。

陌生來電劈頭喊爸他狠嗆「沒你這女兒」 劇情大逆轉變搞笑片

接詐騙集團電話接怕了，看到陌生號碼來電下意識會有點警覺，都說多一分警覺心是好事，但偶爾卻也會鬧笑話。

猜不到老師生日學生祭出超狂慶生計畫 師無奈：一口氣多52歲

人生中總有一次難忘的慶生經驗，無論是砸派被整、約好被放鴿子、一大群人的遊艇party、一頓溫馨的生日晚餐，或是根本沒人記得，都會讓你印象深刻。不過當老師面對花招百出的學生，要如何應對他們的慶生攻勢呢？

熱門新聞

會在全聯買水果嗎？ 內行激推「2商品」：隨便挑都好吃

去了超失望的景點？ 超多網友點名它：到了還不知道在哪

「台灣之光」建築？網狂點名三例 第一名連Discovery都來拍

不滿買荔枝比別人貴 她回水果攤理論卻被老闆娘用這招碰釘子

愛莉莎莎開箱嘉義「最窮住宅」 網點出背後含義：太感人

地板驚見血跡！靠近看竟目睹「小命案現場」 她嚇壞哀號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。