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女性友人為尋愛拋友棄子 網嘆：小孩真無辜
相信孩子都是每個父母的心頭肉，希望都能把最好的東西都留給孩子。但於3日凌晨，有位網友在爆料公社發文表示，「我朋友不見了，把她的小孩丟在我家」。後來也向警察局通報，警察卻表示，若小孩沒疾病，也無法通報社會局。使原PO感到非常無助。
原PO於貼文中說明，當初朋友是去找一個男的，便把小孩寄放在自己家中，就突然不接電話了。她更氣憤補充道，初次報警後警察卻只說「沒辦法」，最後在3日早上第二次報警後，案件才被受理。但在報案後原PO表示，在派出所打電話給朋友時都不接，但請警察打她就接，然後我再打又不接。
此文一出，大部分網友留言都覺得真的太離譜了，紛紛表示「有了男人，什麼都可以不要了？」、「傻眼的媽媽。」、「沒救了！還有，妳手機號碼被她封鎖了，要找她用別的門號打」。更多網友心疼小孩年紀還很小，「寶寶餒，年紀這麼小」、「太誇張了啦，小孩這麼小」、「這小孩真的有夠可憐的」。
對於小孩未來的安置，多數網友認為這對父母已無能力照顧小孩，建議原PO連絡社會局來協助處理此案，「希望社會局盡快介入處理，為寶寶找到有責任更適合的家庭」、「小孩後續堪憂，真無辜，打給社會局應該可以幫忙。」、「到警局報案撿到孩子，這樣警察應該必須受理，社會局必須協助處理吧」。
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