不滿買荔枝比別人貴 她回水果攤理論卻被老闆娘用這招碰釘子

台灣水果豐富又遠近馳名，讓許多民眾讚不絕口，但卻常常因為價格糾紛而鬧上新聞版面，一名女網友在臉書抱怨昨（2）日去市場買荔枝，問好價錢後也付了錢，一小時後逛回這處水果攤時，卻聽到老闆娘叫賣的價錢變便宜了，她上前質問，沒想到對方竟然使出絕招，讓女網友超傻眼，只好摸摸鼻子走人。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道昨天到桃園某市場買東西，她走到一攤生意有點清淡的荔枝攤並向老闆娘詢問價錢，對方說「一斤45」，原PO於是買了3斤，付完錢後就繼續亂逛。1小時候她逛回這攤荔枝攤，卻聽到老闆娘在叫賣荔枝一斤30元，而且攤前還擠了許多人選購，這讓她聽了很傻眼。

原PO心有不滿的上前找老闆娘質問「我剛跟妳買1斤45，現在妳怎賣一斤30而已？」老闆娘認出她後臉色大變，卻又突然急中生智的對著顧客大喊「來喔~我賣她（指著原PO）一斤45，只賣你們一斤30，大家快來買喔」這讓她聽了當場愣住，不知道該怎麼回話，最後只好默默地離開。她事後在臉書表示重點不在於價錢金額，而是自己光顧捧場卻變成對方利用的工具，被當廣告宣傳讓別人把她當作是冤大頭，這才是讓她非常生氣的原因。

貼文引起網友熱烈的討論，「你先挑的荔枝一定比後面買到一斤30的漂亮，這樣想就好了」、「老闆賣多少是他的事，說一斤45妳能接受就買，不能就不要買，每個人像妳這樣聽到又變便宜跑去理論，大家不就不用做生意了，市場一直是晚買享折扣，清貨底」、「有點哀傷，但又覺得老闆娘很機智」、「買賣是銀貨兩訖，但老板娘態度令人不爽」、「到時間降價是正常的，只是老闆娘最後補刀令人討厭」。

還有人點出攤商會降價的主要原因，「早買早享受、晚買享折扣」、「菜市場就這樣，早去沒便宜只是能挑選的比較多，晚上都是挑剩的所以便宜，一樣的東西要『好看』就要早去，要便宜其他無所謂的就晚去，看個人需求了」、「快收攤會比較便宜，常逛市場就知道了」、「沒有什麼好意外啊！市場攤販就是這樣啊，越到下午越便宜，因為要收攤了」。