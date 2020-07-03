去了超失望的景點？ 超多網友點名它：到了還不知道在哪

台灣有許多熱門旅遊景點，網路上的照片都拍得超級美，實際到現場後才發現，原來美的只有那一個角度，小小一個景點走10分鐘就玩完了，讓人非常失望。就有網友將此事拿到PTT討論，詢問網友認為哪些景點「去了才發現被騙？」

網友在PTT八卦版表示，「剛剛看到一篇被騙很大的景點整理農場文，像新山夢湖、高跟鞋教堂等等，自己去了才發現真的沒什麼」，而類似「只有一個看點」的景點在台灣其實不少，於是網友問，「大家有沒有看到網路上照片拍得光鮮亮麗，滿心歡喜的放進口袋名單，去了卻有夠失望的景點呢？」

網友紛紛點名自己不滿意的景點，「（基隆）飛天掃把」、「西部ALL」、「愛河，超莫名」、「新竹動物園，超小，10分鐘繞完」、「億載金城親自看到覺得小，有點失望」、「墾丁大街，根本就夜市跟攤販而已」、「落羽松森林，超鳥」、「正濱漁港，台灣笑死人威尼斯」、「巨石陣，小到不行，廢到笑」、「臺灣一堆膚淺的景點……真的很可悲」。

其中「水往上流」被網友點名最多次，「水往上流，我怎麼看都往下沒錯啊？」、「水往上流真的是你到了還不知道在哪裡的程度」。其次，「高跟鞋教堂」、「親不知子步道」和「妖怪村」也被許多網友點名，「高跟鞋教堂。哈囉？哪來的室內空間」、「高跟鞋教堂，超被騙」、「親不知子步道超短大概三到五分鐘就可以走完，標榜玻璃步道，結果玻璃步道超霧，根本看不到下面有啥」、「親不知子，停車收一次，人頭再收一次，10分內結束」。

但也有網友為這些景點平反，「說億載金城的是不是沒有請導覽？」、「高跟鞋教堂那塊地蠻大的，至少裝置藝術啥地都有」、「高跟鞋那邊好歹也能跟水晶教堂、南鯤鯓、東石漁港、鹽水月津港、新營連成一日旅遊圈，點到點大概都是20分鐘」、「親不知子，覺得很厲害耶」。

還有網友認為，關鍵是看個人對景點有什麼期望，「首先要看你想在那些景點追求什麼，如果你想要的是網路上的漂亮景點，那你需要的不只景點，還有自己的拍照技術」。