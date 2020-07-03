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帶鸚鵡去咖啡廳放任在桌上便溺 網友一看全氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾帶鸚鵡到咖啡廳，不但沒牽繩且還放任其在桌上便溺。圖擷自爆料公社
有民眾帶鸚鵡到咖啡廳，不但沒牽繩且還放任其在桌上便溺。圖擷自爆料公社

現在有不少寵物友善餐廳，讓民眾不怕帶了寵物就沒地方去，不過既然是餐廳，還是要多注重衛生，也尊重其他客人。有位網友PO出一張照片，從中可見有位民眾坐在連鎖咖啡廳喝咖啡，卻將兩隻無牽繩的鸚鵡直接放在桌上，桌上還有不少排泄物，讓網友直呼「超扯」。

網友在臉書社團「爆怨公社」上抱怨，「我就是不懂為什麼就是有人喜歡帶寵物去餐廳／咖啡廳，還要任意放置在桌上！你友愛動物的動作，已經讓對寵物毛屑過敏的我痛苦不已！更何況你的寵物還在桌上便溺」。從網友附上的照片中可見，兩隻鸚鵡的身上並無牽繩，直接站在桌上，且桌上還可見不少排泄物。

其他網友看到該貼文也直呼「太扯」、「有夠噁心」、「這個不行，太誇張了」、「帶寵物進去我是還ok，有約束就行，但便溺在桌上這我無法接受……」、「帶寵物不是問題，問題在放任寵物在桌上便溺很可惡」、「鸚鵡很可愛，但是帶出來大便……主人很沒公德心」、「鳥類沒有肛門，消化完就會直接排泄，帶到公共場所是十分沒有道德的」、「曾經有看人帶鳥放肩膀，背後一堆屎……」。

就連本身是寵物飼主的網友們也無法接受這種行為，「我自己也有養寵物，真的無法接受，真的要顧慮尊重各方感受。我愛動物，但不造成別人的困擾」、「這家店是寵物友善，但這個主人的行為非常不好！我們帶狗去都坐角落繫牽繩，他這樣放任鳥便溺很差勁！」、「我也養藍帽鸚鵡，外出都會繫上繩子與穿上飛行屎兜，個人覺得這位鳥寶主人的行為真的很不ok！」

寵物 咖啡廳 爆怨公社

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