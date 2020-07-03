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陌生來電劈頭喊爸他狠嗆「沒你這女兒」 劇情大逆轉變搞笑片

聯合新聞網 / 綜合報導
網友接到陌生女子來電，對方劈頭就喊「爸爸」讓他以為是詐騙集團。（示意圖） 圖/Ingimage
網友接到陌生女子來電，對方劈頭就喊「爸爸」讓他以為是詐騙集團。（示意圖） 圖/Ingimage

詐騙集團電話接怕了，看到陌生號碼來電下意識會有點警覺，雖說多一分警覺心是好事，但偶爾也會鬧笑話。

有一位網友在PTT笨版分享自己的糗事，他表示自己某天搭公車時接到一通陌生來電，一接通對方馬上問「喂～爸爸嗎？」讓原PO馬上聯想到詐騙集團，毫不留情地喝斥「我沒有你這個女兒！」之後描述當下，「剎那間，整個公車的時間彷彿靜止了一般，隔壁座位的阿桑還轉過頭來瞪大眼睛地看著我……」

沒想到更尷尬的還在後頭，那名陌生女子說「……呃，爸爸不好意思，我這裡是XX產後護理中心，您不是上禮拜有來預約想參觀我們這邊嗎……」讓原PO尷尬到無地自容，只能小聲地說，「喔～喔～是月子中心喔，不好意思，誤會了……」原PO還描述旁人反應，「隔壁阿桑笑到肚子快抽筋……」讓他內心崩潰地想，「我不是明明就有留姓名嗎？為什麼不喊姓名喊我爸爸……」

網友也被這糗事笑翻，「有笑有推」、「之前月中回電也是劈頭就喊我媽媽……嚇一跳」、「阿桑本來想說要看八點檔了，沒想到劇情一轉變成搞笑片XDD」、「月子中心真的都這樣叫，身為準媽媽覺得很動聽XDD」、「去婚紗店時小姐也都對我老公叫老公」、「比路邊小孩直接抱著你喊爸爸還恐怖」、「有小孩之後本來就會一直被叫爸媽，直到孩子長大了」。

詐騙集團 月子中心

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