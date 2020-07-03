100萬定存1年利息不到8千讓他超失望 網友大推做這項投資

每個人理財方式不同，有人會選擇投資，讓錢滾錢來幫自己增加財富，但也有人擔心投資有風險，一不小心可能會將畢生積蓄付諸流水，因此會選擇定存，只不過定存似乎無法增加太多存款。一名網友貼文抱怨將錢放在銀行裡定存一年，但利息卻是少的可憐，讓他無奈的只能求助其他網友盼能提供投資選擇。

原PO在PTT以「定存利息好少」為題發文寫道自己的定存到期，日前他到銀行去查看帳戶裡到底增加多少利息，沒想到卻讓他好失望，「今天去銀行才知道利率低的可憐，100萬1年只有$7800」，原PO只好詢問網友是否有什麼能比定存的利息多又低風險的懶人投資，例如儲蓄險？而貼文也引起熱烈討論。

許多網友留言分享自己的看法，「投了儲蓄險350萬利息2%，約滿就解約了」、「你沒搭到儲蓄險的末班車啦，但也是沒幾趴」、「我買美金存款好像3%」、「50萬放大戶活存，一個月約400給你參考」、「100萬放大戶活儲，應該還有1萬1年吧」。

更有多數人提議可以投資股票試試看，「買股利多的股票，一年3%」、「股票今年都20趴吧，持續看漲，萬五不是問題」、「找些股利每年3%的買一買，就可以領的比定存多，重點多選幾支分散，然後股票還有一個優點，通貨膨脹會保值甚至漲價」、「我6年前花15萬買華南金，就一直放著等每年配股而已，現在賣掉有23萬，平均年利率約8%」、「當初all in台積電就賺翻了」。