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台工人「活吃小蝙蝠」直呼甘甜美麗 網氣憤：不要命了！

聯合新聞網 / 綜合報導
男子將小蝙蝠放進嘴中咀嚼，之後吞進肚裡。圖擷自爆料公社
男子將小蝙蝠放進嘴中咀嚼，之後吞進肚裡。圖擷自爆料公社

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未止息，感染源頭也尚未釐清，各國對於野味仍保持警戒，不過台灣卻有工人竟然活吃小蝙蝠。有位網友近期發文分享一段影片，只見影片中的工人一手拿著榔頭一手抓著活生生的小蝙蝠，之後便拿起蝙蝠活生生放進嘴裡咀嚼，吞下肚後還喝了啤酒，直呼「甘甜美麗」，而該影片一曝光後，網友們紛紛留言，批評這位工人根本不要命了。

原PO於2日在「爆料公社分享這段影片，只見影片中的工人先是對鏡頭展示了一下抓到的蝙蝠，而拍攝影片者還說到「現抓現吃」，之後男子便將小蝙蝠放進嘴中，連嚼數口，將小蝙蝠咬死後才吞進肚裡，而身邊的友人也發出笑聲，吞食完畢後男子也對鏡頭張開嘴，確認已將蝙蝠完全吃下肚，隨後拿起啤酒喝下肚，並爽快地表示「甘甜美麗」。

對此原PO表示「吃蝙蝠配金牌啤酒，不知哪來的勇氣，把吃蝙蝠當有趣。想紅也不是這樣，誰家的員工或朋友家人，提醒一下：快帶他去醫院檢查一下，有必要麻煩隔離治療」。

而不少網友看完影片後紛紛留言，「這個人有事嗎」、「客家話+金牌啤酒」、「有沒有想過病毒怎麼傳染的」、「快吐了」、「蝙蝠那麼多病毒」、「原始人嗎，還活吃」、「抗體測試」、「可以直接抓去隔離並且重罰嗎，不要危害其他民眾」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蝙蝠 爆料公社

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