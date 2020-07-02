吃到飽餐廳霸主？老饕狂推「這一間」：CP值高吃不膩

吃到飽餐廳食材多元豐富、份量十足，是不少人聚餐首選之一，但有網友好奇國內吃到飽餐廳中，論餐點表現或CP值，哪一間值得花錢去吃？貼文曝光後，不少老饕分享心中的口袋名單。

原PO在PTT發文表示，平常省吃儉用三餐在家吃飯，最近想吃奢侈的吃到飽，各種類型、價格都可以，「大家說到吃到飽會推哪一間呢？」

貼文掀起網友們的熱議，其中「涮乃葉」呼聲最高，「涮乃葉的咖哩飯超好吃」、「我昨天有去吃涮乃葉，推推」、「涮乃葉，點最便宜的，吃菜和飯和甜點」、「吃到飽鍋物唯一支持涮乃葉」、「涮乃葉真的無敵」、「我只想到涮乃葉」、「涮乃葉+1，不會吃膩甜點又多，價格也划算」。

另外也有人推薦其它家吃到飽餐廳，「豐food、艾美探索廚房」、「我會推欣葉」、「饗饗、果然匯、漢來海港」、「旭集還不錯」、「竟然沒人推薦泰市場」、「一番地便宜好吃」。