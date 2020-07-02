10元生魚片敢吃嗎？ 老饕曝「祕密基地」：一片5元還很厚

品質優良的生魚片價格並不便宜，就連較為平價的迴轉壽司店，兩片往往也要30元，有的甚至一片就賣30元。然而卻有網美po出一大盤300元、一片相當於只要10元的生魚片的照片，被網友拿到PTT討論，詢問網友們「敢吃嗎？」

網友在PTT八卦版以「敢吃一片十元的生魚片嗎」為題發文，並表示，「最近一堆網美跑去這種一片10元的生魚片店，點一大盤，標題就下『這樣一盤300塊，生魚片什麼時候變這麼便宜了？』各位有吃過這種一片10元的生魚片嗎？」

有網友第一反應就是認為這種「不新鮮」，「這種應該不太新鮮吧，很容易拉肚子」、「飯後吃胃藥，結果沒省到」、「寄生蟲吃到飽」、「10元的生魚片，你敢吃嗎？你敢吃嗎？」

但有許多內行人透露，「漁港」真的能吃到新鮮又便宜的生魚片，「漁港附近的還行啦，差不多就成本價」、「生魚片完全沒技術，魚肉切一切不用煮也能賣」、「屏東很多低於10元的店呀」。老饕更推薦「屏東的漁港」，「東港一堆隨便你吃」、「屏東邱家生魚片20片100」、「後壁湖的一片5元啊，還很厚」。