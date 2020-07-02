六十萬金飾不翼而飛 父以三聖筊懷疑媳婦為小偷

若家中貴重物品莫名其妙消失，你會怎麼做？今（2）日有位網友表示家中金飾突然不翼而飛，父親以連三聖筊懷疑是自己的媳婦，並強調「三日內歸還，否則報警」。在無計可施的情況下向網友求救「真的不知道該怎麼辦了」。

原PO在貼文中表示，家中值六十萬的金飾突然消失，而在父親求神問卜下，全家六人僅有自己的妻子連三聖筊。他更解釋，妻子甚至向公司請了兩小時的假，在所有人的見證下到廟裡發誓，但家人仍不相信她。最後在求助無門下只好發文詢問意見，他表示「這樣子要如何分辨誰是家賊，警察那邊要如何受理這件案件」。

對於父親以三聖筊懷疑原PO妻子的行為，多數留言則表示，「這樣就能定罪的話，還要警察做什麼？」、「哈哈～要靠擲筊破案，哪要警察做什麼呢？！」、「三聖筊就能定人的罪？！那要警察何用？！他們辦案也不用那麼辛苦了」、「啊就報警阿，叫警察啊，雖然我信神但也不是這種扯法的」。

也有多數人認為，此案就算是警察也難辦，「這真要報警，警察也為難吧」、「警察也只能把你家人都叫來，再交給法官判決，法官是皇帝，說你是什麼你就什麼，小偷罪只能到二審」。

此文一出，引起不少有相同經歷的網友，紛紛舉出自身例子說明「我小時候也是這樣，跟奶奶睡，結果奶奶金飾不見也問神明，結果神明聖筊說我拿的，我跳到黃河都洗不清」、「我還遇過要去廟裡發誓斬雞頭的 ，結果過多年後才說， 黃金不見是二哥拿的」、「我們家以前也這樣，我爸丟了一萬塊，擲筊都說錢在我媽那，結果是我爸放在衣服口袋裡」。