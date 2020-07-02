女坐公車癲癇發作 遭婦狂吼：神經病別搭車

一名女網友在社群平台Dcard分享一段難過又溫馨的故事，患有顳葉癲癇的她，某天搭公車遇上一對夫婦帶著2名幼童上車，不料小孩不斷玩鬧還正面撞上她，這時她開始出現恐慌耳鳴症狀，她只好以放空壓過不適感，不料這舉動讓她像極了「瞪人的殭屍」，該婦人竟直接罵她「神經病」，幸好車上乘客趕緊上前幫助她，才替她解危。

女網友分享到，某天下班的尖峰時刻，她搭上擁擠的公車，過了幾站後一對夫婦帶著2個大約是上幼稚園年紀的小孩也上車了，小孩在女網友旁邊的位置不斷奔跑嬉鬧，婦人也沒有多加理會，而丈夫則在後方顧行李。

突然公車一陣急煞，依然在玩鬧的小孩重心不穩，接著女網友便被迎頭狠撞，她暈到無法反應過來，瞬間湧上一股噁心感，她馬上摀住口罩，但患有顳葉癲癇的她恐慌、耳鳴症狀發作，她只好嘗試放空以壓過反胃的不適感。

然而，女網友說自己嘗試舒緩症狀的行為像極了「瞪人的殭屍」，婦人見狀便直衝上前拉走自己的小孩，並對著她大吼「啊啊啊是神經病」，吼聲瞬間加劇她的耳鳴症狀，吼聲驚動車上其他乘客，原先她本來是要伸手拿出症狀手冊向婦人示意自己的身體狀況，沒想到婦人卻一手拍飛手冊，再次吼到「神經病還坐什麼博愛座，根本不能搭車！」。

女網友表示自己患有顳葉癲癇，某天搭公車時卻症狀發作，竟遭到婦人辱罵。圖擷自 Dcard

乘客見狀後趕緊上前制止婦人，並遞上衛生紙及口罩，其他乘客也發現女網友疑似是症狀發作，紛紛背對女網友並圍起一道牆，似乎是要將那位婦人隔開，事後那名婦人被丈夫架住制止，還牽著2個小孩向她道歉。

女網友表示，被乘客圍起的當下已經分不清是難過還是感謝，她努力不流下眼淚，「或許是同時經歷最黑暗和溫暖的一面」。網友們聽聞這段經歷後，紛紛留言安慰「你真的辛苦了」、「沒事了」、「辛苦了～抱一個」、「幸好在文末看到溫暖」。

另外，也有網友批評該名婦人，有網友就說「婦人才有問題吧......」、「還好他丈夫還是有道理的，不過那個婦人也應該來道歉吧」、「無知真可怕」、「看了好想哭，真的好氣喔世上怎麼會有這麼糟糕的人」。