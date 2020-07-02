知名牛排館外帶多收10%服務費？客疑算錯遭冷回：那是「餐具費」

餐廳內用收10％服務費很常見，但是如果外帶也要收10％的錢你可以接受嗎？有網友反應和家人到台中知名牛排館用餐，看到明細後才發現外帶被收10％，和櫃台說明情況後卻被態度差的回應「是餐具費」，認為相當不合理，貼文一出也引起網友熱議。

臉書「爆怨公社」有網友發文說，上週和家人到台中知名牛排館用餐，餐後外帶了幾份套餐回家，看了明細後才發現外帶餐點和內用餐點一樣被收了10％，以為是櫃檯算錯，於是她拿著發票到櫃檯詢問，結果卻被態度差的回了一句「那是餐具費」。

原PO疑惑「餐具費收10％？」，她認為不同的餐點，用一樣的免洗餐具，卻是不同的收費，如果外帶打包要收包裝材料費，應該是收固定價格，310元的豬排收31元包裝費，1980的牛排包裝卻收198元，一樣的免洗餐具價格卻差6倍多，讓她認為相當不合理。

其他網友看完也回應「真的是太誇張了。」、「其實我覺得外帶應該比較便宜，不佔用你的空間跟其他的損耗」、「吃相有夠難看，硬要賺就對了，什麼餐具費」但也有人認為「個人認為菜單上有明確告知就好了，但如果不能接受，就不要外帶」、「可是都明碼標價了，不就代表妳接受才消費的嗎？」、「外帶要收包裝費可以，應該是固定價錢，收餐點的10%太高了」。

事後原PO也表示餐廳內用平板點餐，外帶則是服務生用口頭方式點餐，但也沒有因此說明有10％的收費，也只能說花錢買教訓，順便抱怨自己眼瞎沒看仔細，提醒大家如果有要用餐的話要看仔細。