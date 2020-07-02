扯！醉男失態尿灑高鐵車廂 網傻眼：行李全遭殃

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享搭高鐵遇到的超扯事件，就在6月30日她搭乘南下高鐵295車次時，「一名酒醉的乘客在行李放置處就地直接解放，那裡還有遭殃的行李......」如此誇張的行為令她相當傻眼。

女網友表示，防疫期間，大家在車廂裡都戴著口罩，所以沒有什麼交談聲，突然間安靜的車廂內竟「聽到水聲」，讓她當場愣在那裡，事後發現居然有一名戴著眼鏡的男子疑似喝醉酒，「居然在車廂放置行李處直接小解」，而且當時還有行李放在那裡。

當醉男解放完畢後，清潔人員見狀隨即上前清理，女網友也傻眼的說「不知道行李主人會不會瘋掉！辛苦高鐵車長小姐及清潔人員了」，這場鬧劇驚動了整個車廂的旅客，而醉男也惹怒了大批網友。

如此誇張行徑令網友們直呼「真的好噁心...」，也有網友批評「很沒水準耶！」、「怎麼沒拒載？」、「太沒衛生了吧，這裡又不是廁所」、「酒醉真的什麼都做得出來」、「車廂沒廁所嗎？」、「喝茫了，各種脫序演出啊」。