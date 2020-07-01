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拿10盤鮭魚壽司遭隔壁客酸「不懂吃」 老饕平反：CP值高
在外吃飯還要受到陌生人的指指點點，任誰都不會開心。有位網友PO文表示，近日他到迴轉壽司店吃飯，一口氣拿了十盤鮭魚，沒想到竟被旁邊的陌生女子偷酸「他不懂吃壽司」，讓網友超火大。
網友在臉書社團「爆怨公社」表示「奇怪了！現在的人什麼都要管。我食量大愛吃鮭魚，一次點幾盤也要X北，怎麼不說大聲點或來我面前說？聽到妳小聲跟旁邊男伴說：『他應該不懂吃壽司』，我聽到就一直看著妳，怎麼就不敢出聲也不敢看我，一次點10盤鮭魚擋到妳家WiFi嗎？」
此文一出，在一天內獲得2.8萬的讚，4000多則留言，其中有不少網友都聲援樓主「鮭魚好吃」、「我也愛鮭魚」、「好吃就好還硬要分懂不懂吃？」、「我也超愛吃鮭魚握壽司的，鮭魚肚的要吃10個」、「爭鮮不就是要吃鮭魚嗎？」、「爭鮮鮭魚品質不錯啊」。
還有不少網友反酸那位陌生女子，「她那麼懂吃壽司怎麼不去日式料理餐廳！來吃這我愛的爭鮮，這小店可能容不下妳這那麼懂吃的高檔客人」、「笑死，阿不就30元一盤的爭鮮而已，是要懂什麼，還要分優劣」，還有PTT網友透露，「迴轉壽司裡就鮭魚CP值最高阿」、「傻瓜，鮭魚就是少數高價平價店無差別的食材了」。
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