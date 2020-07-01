拿10盤鮭魚壽司遭隔壁客酸「不懂吃」 老饕平反：CP值高

俗話說「好男要當兵」，男生到了一定年齡就得入伍從軍，但現在的兵役期限越來越短，不禁讓人質疑如果發生戰爭，我們的兵力足以對抗敵人嗎？一名網友發文寫道台灣和其他有可能發生戰爭的國家一樣都是採用徵兵制，但目前的制度只需當4個月，面對對岸的虎視眈眈，我們的兵力能擋住大陸的野心嗎？貼文隨即引來許多熱議，網友紛紛留言表達看法。

2020-06-30 20:18