在膠囊旅館當大爺！日本奧客愛使喚人 台灣員工氣到想揮拳

不管身處哪個國家，奧客都讓人惱火。一名在日本膠囊旅館工作的台灣人，對一名難搞大叔到處管東管西、把工作人員當僕人的行徑大表不滿，基於以客為尊的服務理念，只能默默隱忍，但也讓他氣憤難耐的在社群網站上發洩「真想揍他一頓」。

這名在日台灣人在臉書社團「爆怨公社」大吐苦水，抱怨已經忍了一個奧客半年。他表明自己在千葉一間膠囊旅館工作，因為房價非常便宜，來住的難搞房客很多。其中有一位常客，一周會來住4天，是同事公認的麻煩人物，但秉持著客人至上的原則，他們有再多怨言仍得好好服務他。

「把員工都當僕人一樣，整理床還要指定哪幾個員工，很愛管東管西」，他舉出幾個讓他感到無奈的事例，包括公共區域提供的醬油明明還有半罐，仍要求員工補滿，因為他「明天要用」；半夜起來巡視樓層，聽到電視的聲音，即使沒有很大聲、離他的房間10公尺以上，也會跑到櫃檯要求員工去處理，甚至要他直接去關電源；訂房時固定指定兩個房間，每個禮拜換房，並要求不准讓其他客人住他隔壁。有一次因為只剩該奧客旁邊的房間可讓一位酒醉的年長者入住，他還直接向發文者興師問罪。

發文網友另透露奧客大叔因排斥外國人，他剛到旅館工作時，明明是喝可樂，卻被誣指上班喝啤酒。種種行徑讓他忍不住氣到撂下狠話：「真想回台灣前揍他一頓！」

其他網友對該名奧客上述事蹟大呼傻眼，「奧客無國界更無極限」、「怎麼好像他才是老闆一樣」、「真的是被寵上天了」、「奧客就是慣老闆這樣養成的」，也有人開玩笑的說「贊成蓋布袋，你同仁會感激你一輩子」、「日本人就是怕丟臉，讓他丟臉一次看看好了」。

對於台灣與日本奧客的差別，發文者也分享了自己的心得，他認為台灣奧客多，日本則很刁鑽，相較之下「台灣真的很好解決」。