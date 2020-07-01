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宿舍整修驚見「1000元壓床底」 網笑：剛好拿去換三倍券
意外獲得的錢財千萬不要撿？有一名女網友在臉書社團「爆系知識家」表示最近公司宿舍在整修，當她回去時卻意外發現床下壓著1000元，讓她擔心這是不是什麼習俗？許多網友見狀後，紛紛搞笑回應「那是私房錢」、「剛好拿去換三倍券啦」！
女網友在臉書社團「爆系知識家」PO文，表示自己的公司宿舍近期在重新整修，當她再度回到宿舍後卻發現床鋪下壓著1000元，她不禁好奇「請問是啥習俗嗎？求解」，貼文一出隨即引起網友熱議。
網友們紛紛笑回「我看完之後！也翻了我的！！空無一物」、「不是習俗只是很會藏私房錢」、「孝敬辛苦打掃的老婆大人的」、「藏錢的習俗」、「不用想太多，入袋為安」、「嗯，剛好拿去換三倍券」、「寄來給我，我研究看看」、「看來...還是被發現了」。
另外，也有網友認真的回應，「就像命理師說把銅板都到床底下，聚財吧，錢大聚財多」、「錢母」、「我也會把錢壓在床下還會用紅包袋裝別想太多」、「每到過年民俗專家總是教民眾招財方法，床底下壓錢之類的…」，還有一名網友貼出搬家公司的說法，內容提到「很多人會在床下或床墊下放錢，是好的，好像是聚寶盆的意思」。
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