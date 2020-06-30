活到30歲只領28K還一事無成該如何釋懷？ 網苦笑：你不孤單

不少人隨著年紀漸長，都會去一一檢視自己的人生規劃，以及從年輕時所作所為，是否有讓現在的自己生活過得更好，或獲得成就感。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，自己現在活到30歲，但還只是個領28K的底層員工，名下也沒有任何不動產或是存款，看到周遭的同學幾乎都過得比自己好，於是他就好奇詢問廣大網友「30歲還一事無成該如何釋懷？」

原PO在文中表示，自己已經30歲，但薪水仍只有28K，沒車、沒房、沒女友，存款也不到6位數，這些種種的情況讓他不禁覺得「這輩子感覺就這樣了」，加上看看周遭的同學，不是年薪百萬，不然就是爸爸旗下有車有房，五子登科，因此就無奈的問道「看看自己可悲的樣子，要該如何釋懷啊？」

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，並紛紛留言回應，「其實你不孤單，一定有很多人也是這樣」、「我40歲了也跟你一樣」、「我也是個30歲了，還是一事無成的廢物，剛結婚，小孩一歲多，現在只能在家裡的工廠上班，房子跟車子也都是父母給的」、「其實現在30歲還是一事無成很正常，只要不要做出傷天害理的事就好了」、「等到40多歲就會習慣了」。

也有一些網友提出建議，「去考國家考試吧，或是加入國軍，機會其實很多的」、「去考公職或國營事業」、「這時候考國考還來得及，考上了薪水就不只有28K了，到時搞不好也有女友了」。