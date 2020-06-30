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台灣實施募兵制適合嗎？ 網友多數不看好

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣到底應該實施徵兵制還是募兵制，一直以來都是許多人討論的問題。 圖／聯合報系資料照片
台灣到底應該實施徵兵制還是募兵制，一直以來都是許多人討論的問題。 圖／聯合報系資料照片

俗話說「好男要當兵」，男生到了一定年齡就得入伍從軍，但現在的兵役期限越來越短，不禁讓人質疑如果發生戰爭，我們的兵力足以對抗敵人嗎？一名網友發文寫道台灣和其他有可能發生戰爭的國家一樣都是採用徵兵制，但目前的制度只需當4個月，面對對岸的虎視眈眈，我們的兵力能擋住大陸的野心嗎？貼文隨即引來許多熱議，網友紛紛留言表達看法。

原PO在PTT寫道大陸對台灣充滿野心，國際情勢專家也認為台海有可能會發生戰爭，而台灣和其他同樣有緊張局勢的國家，如韓國、以色列等都是採用徵兵制，雖然也正走向募兵制的方向，只不過徵兵制最短只需當4個月，這讓他質疑以我們這樣的兵力真的能面對大陸嗎，「台灣現況真的適合募兵制嗎？

貼文引起網友爭相討論，「全民皆兵比較好」、「台灣處境跟以色列差不多，最好全民皆兵」、「重點是訓練，如果每個兵都超強，那募兵就沒什麼問題」、「我覺得女生也要當兵這個問題要先解決」、「以現今科技，台灣研發無人機技術比較實際，然後在海上搭建基地台增加防守範圍即可，軍人資格只剩當作緊急救災能力的藉口而已吧」；還有人酸說「當一年工友兵，戰技才到哪？」、「進去掃地兩年是能衝啥？」、「不管當多久，如果都在掃地清水溝根本沒屁用」。

也有網友直言應該恢復原有制度，「其實我覺得當4個月太短了，我比較希望能改回1年」、「支持改回徵兵制，1年都不一定能熟悉全部戰技何況4個月」、「應該恢復之前比較適合」、「募兵制是個不切實際的政策」。

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