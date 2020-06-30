他問男生年薪37萬算低嗎？ 網曝2關鍵：真的別想結婚

現代人生活越來越不容易，物價一直漲但薪水卻沒漲，因此讓很多人都不敢結婚生小孩，就是怕會負擔不起養育小孩的責任。對此，日前就有一名網友在PTT中PO文表示，自己去年換了新工作，年薪大約37萬元左右，雖然待遇比上一份工作還要好，但是家人卻不能接受這樣的薪資，於是他就好奇詢問廣大網友「男生年薪37萬算低嗎？」

原PO在文中提到，他在去年初換新工作，年薪含年終有37萬，看似比上一份工作的薪水還要優渥，但家人卻說這樣太低，甚至向原PO說道「以後怎麼結婚？」他也坦言，由於自己還沒交過女朋友，因此不知道以女生的角度來說這樣的薪水會不會太低，並希望網友能夠給他一些意見。

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，並紛紛回應「這樣真的算低，不要交女友或結婚，自己獨自生活還過得去」、「如果是新鮮人沒房租、沒孝親、住家裡的話應該可以」、「如果以這樣的薪水在台北算低吧，南部還好一點」、「這樣剛畢業一兩年還可以，30以後還這樣就沒救了」、「要養家基本月薪也要4萬，除非小孩窮養」、「這樣真的算是低收入戶」。

也有網友認為若是年紀不小，工作又沒發展性，那麼結婚養小孩真的很困難，「如果年紀不小，又30歲以上，工作沒發展性，那真的不用結婚了」、「想結婚的話，月薪最低都應該要有5萬，而且還是要在女方也5萬的狀況下，養小孩才勉強可以，但要在台北過好生活這樣還是不夠的」、「要看工作有沒有發展性，如果有的話還有升遷加薪的機會，但如果沒有真的別想」。