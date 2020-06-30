載阿嬤問路不僅撞衫還撞臉 網笑：會不會載錯人？

偶爾走在路上會發現，旁邊的人跟你穿了一件一樣的衣服、背了同款包包，或是穿了同樣的限量經典鞋，撞衫、撞包、撞鞋時有所聞，但你有聽過兩個陌生人不只撞衫還撞臉的嗎？

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享，騎車載阿嬤出門買東西，隨機找了一個路邊阿嬤問路，在報路的過程中原PO越看越不對勁，赫然發現他們穿了一件一模一樣的衣服，並且幫他們拍照上傳網路。

網友們看到照片後發現他們不僅衣服一樣，連長相和笑起來的神韻都很相像，「覺看到一面鏡子了！連髮色也超像」、「好可愛~~阿嬤自己應該也笑了」，網友打趣的說「你會不會載錯人」。還有人很有共鳴的說「我婆婆好像也有耶...」

故事還沒完，原PO將合照上傳後，意外釣出報路阿嬤的孫子留言認親，更有趣的是，孫子還是原PO姊姊的同學，一連串的巧合也讓原PO忍不住說「太狂了！我到底經歷了什麼！」