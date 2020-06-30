到底叫「車輪餅」還是「紅豆餅」？網友正名大亂鬥

車輪餅是從小吃到大的小點心，口味也從最基本的紅豆、奶油、蘿蔔絲，發展出芋頭、抹茶、馬鈴薯、泡菜豬等越來越多元的口味，上班族的下午茶時段或是逛街時來上一顆，身心靈都獲得滿足。不過，這樣的小點心，除了一般人所熟知叫「車輪餅」、「紅豆餅」外，你知道還有許多不同的名稱嗎？

有網友在PTT上分享，他跟朋友說想吃「奶油餅」，朋友震驚地說這叫「車輪餅」，另外一個朋友則說是「紅豆餅」，但原PO表示他都只吃奶油口味的，而且從小就叫「奶油餅」，於是好奇地詢問大家都怎麼稱呼這個小點心？只見大家一面倒的投票給「紅豆餅」和「車輪餅」，只有少數人很有感的說會講「奶油餅」。

網友回應，「奶油餅」比較會聯想到奶油酥餅，不過有人表示，雖然都會說「紅豆餅」，但只吃奶油口味的，或是會點「奶油的紅豆餅」；也有網友說明，北部人叫「車輪餅」居多，南部人則稱「紅豆餅」。

除了常見的兩種稱呼，以及直翻成台語的「掐練ㄅㄧㄚˋ」外，滿多台南鄉親表示他們會叫「公阿貴」或「摳啊貴」，另外還有少數派稱做「台扣蠻揪」，其實就是日文發音的「太鼓饅頭」，也有人稱做是「今川燒」，是來自於江戶時期流行的和菓子。

在討論怎麼稱呼之餘，也有網友點出現在的價錢已經不能跟當年同日而語了，「國小時菜市場買過五個10元，路邊攤四個10元，17歲那年北上發現10元才三個，無法接受XD」。目前市面上最基本的紅豆口味，一顆平均10-15元，有店家推出特殊的榴槤芝士口味則是一顆70元。